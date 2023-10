Ein Besuch bei Luchs und Wolf

Im Wildgatter Oberrabenstein haben Besucher am Samstag die Gelegenheit, sich einer Führung anzuschließen, bei der die Luchse (im Bild) und die Wölfe in der Anlage gefüttert werden. Damit bietet sich Tier- und Naturfreunden die Möglichkeit, den Tierpflegern Fragen zu den Tieren, zu deren Futter, zu Zucht und Haltung zu stellen. Die kommentierte Fütterung beginnt um 11 Uhr am Gehege. Am Sonntag um 11 Uhr findet eine solche Führung bei den Wildkatzen statt. Das seit 1973 bestehende Wildgatter in Oberrabenstein gehört seit Mitte der 1990er-Jahre zum Tierpark Chemnitz. Auf dem ungefähr 35 Hektar großen Waldgelände leben etwa 75 Tiere europäischer Arten, unter anderem Wildkatzen, Wisente, Schleiereulen, Uhus, Karpatenluchse sowie Schwarz-, Rot-, Reh-, Muffel- und Europäisches Damwild. (fp)

Geöffnet ist das Wildgatter, Thomas-Müntzer-Höhe, im Oktober von 9 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16 Uhr). Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis 3 Jahre haben freien Eintritt.