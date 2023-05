Ein Erinnerungs-Puzzle aus Weltkriegszeiten

Joachim Krause trägt am Freitag aus seinem 2016 erschienenen Buch vor. Auch die Tagebücher seiner Eltern hat er dafür gelesen. Leubnitz. Eine brisante Entdeckung auf dem Dachboden: Lange nach dem Tod seiner Eltern findet Joachim Krause fast 2000 Briefe, die seine Eltern sich in den Jahren 1933 bis 1945 geschrieben haben. Auch Tagebücher entdeckt er. Wie beim Zusammensetzen eines Puzzles gewinnt in den Texten nach und nach ihr damaliges Denken und Handeln Konturen. Die jungen Leute suchen Orientierung, und sie streiten - über den Nationalsozialismus und die Juden, über den Sinn von Krieg und Tod. Ihre Briefe werden zu authentischen Zeugnissen der Zeitgeschichte. Am Freitag um 19.30 Uhr stellt Joachim Krause das daraus entstandene Buch "Fremde Eltern" im Gemeindehaus Leubnitz, Schulstraße 8, vor. Der Eintritt ist kostenlos. Alle Interessierten sind eingeladen. (eran)