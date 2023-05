Ein Fest im Zeichen der Rhododendronblüte

Am Wochenende findet das 4. Rhododendronfest in den aufblühenden Königlichen Anlagen Bad Elsters statt. Das bunte Fest im Jubiläumsjahr 2023 ist damit gleichzeitig die große Auftaktveranstaltung der prächtigen Rhododendronblüte in den historischen Parkanlagen, welche von Mai bis Juni ganz Bad Elster farbenreich verzaubert. Neben einem bunten Rahmen- und Kulturprogramm wird es als Hauptattraktion einen großen Garten- und Naturmarkt geben, bei dem man sich nach Herzenslust zur Vielfalt der Rhododendren informieren und auch direkt Pflanzen mit nach Hause nehmen kann.

Am Samstag, 11 Uhr, präsentiert Silke Fischer einen Strauß blühender Schlagermelodien, ab 14.30 Uhr wird im Musikpavillon am Badeplatz Dixieland gespielt. Am Sonntag ab 10 Uhr bietet das Trio Divertimento eine Muttertags-Matinee. Ab 15 Uhr ist Volksmusik aus Mähren zu hören. (fp)

Bad Elster Badeplatz, Badstraße 6, Sa+So 9-18 Uhr