Ein Flugplatzfest steigt am Wochenende in Auerbach

Der Fliegerklub Auerbach lädt für das Wochenende zum Tag der offenen Tür ein. Am heutigen Samstag und Sonntag können Besucher von 10 bis 18 Uhr dem Flugplatz einen Besuch abstatten. "Wir werden unter anderem Rundflüge anbieten", sagt Pressesprecher Thomas Scheffler. Wer sich in die Lüfte erhebt, kann dabei einen solchen Anblick wie auf diesem Bild genießen. Spektakulär anzuschauen dürften auch die Vorführungen der Fallschirmspringer aus Großrückerswalde sein. Für Kinderbetreuung ist an beiden Tagen gesorgt. Mädchen und Jungen können unter anderem Styroporflieger basteln - und so ihre Liebe zur Fliegerei entdecken. "Wir veranstalten unsere Tage der offenen Tür auch, um Nachwuchs zu gewinnen", erklärt Scheffler. Jugendliche finden beim Verein nicht nur ein spannendes Hobby, sondern auch den Einstieg in zahlreiche Berufe rund um die Fliegerei. (nie)