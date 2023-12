Ein Friedenslicht aus Bethlehem für zu Hause

Gästen der St. Laurentiuskirche in Geyer wird am Freitag empfohlen, eine windgeschützte Laterne mitzubringen, um ihr Friedenslicht sicher nach Hause bringen zu können. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird um 17 Uhr im Kreuzgang der Kirche empfangen und damit feierlich ein zentrales Licht entzündet, heißt es in der Ankündigung der traditionellen Veranstaltung. Anschließend kann sich jeder ein eigenes Friedenslicht daran entzünden und über die Weihnachtstage zu Hause leuchten lassen. Die Aktion Friedenslicht gibt es seit 1986. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem. Seit 23 Jahren verteilt der Verband Deutscher Altpfadfindergilden jeweils ab dem dritten Advent das Friedenslicht in Deutschland. Im Rahmen einer Lichtstafette wird das Licht in Deutschland an über 500 Orten weitergegeben. (hd)

