Ein kurzes Künstlerleben im Fokus einer Sonderausstellung

Die Sonderausstellung "Der Bildhauer Werner Mothes (1909-1930) und seine Zeitgenossen" in den Kunstsammlungen Zwickau Max-Pechstein-Museum widmet sich dem 1909 in Zwickau geborenen Bildhauer Werner Mothes, der mit nur 21 Jahren verstarb. Die Ausstellung zeigt das erhaltene plastische Werk sowie Zeichnungen und Aquarelle von Werner Mothes. Ein Großteil seines Werkes wurde 1945 bei einem Bombenangriff zerstört. In der Sammlung des Museums befinden sich heute noch einige Werke des Künstlers, der hier bereits 1930 mit einer Gedächtnisausstellung geehrt wurde. Die Museumsleiterin Petra Lewey (Foto) wird am 13. August und 10. September, jeweils 14 Uhr biografische Einblicke in das Leben des talentierten Künstlers und sein erhaltenes Werk geben. Die Sonderausstellung ist bis 10. September dienstags bis sonntags von 11.30 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Am kommenden Mittwoch ist der Eintritt frei. (lth)