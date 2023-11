Ein Vater kämpft für seinen Sohn

Der junge Senegalese Thierno wird 1917 von der französischen Armee zwangsrekrutiert. Er soll im Ersten Weltkrieg für Frankreichs kämpfen. Um Thierno zu beschützen, meldet sich sein Vater Bakary freiwillig zum Kriegsdienst. Er will seinen 17-jährigen Sohn unversehrt in sein Heimatland zurückbringen - koste es was es wolle. In "Mein Sohn, der Soldat" blickt Regisseur Mathieu Vadepied auf das Schicksal Tausender Afrikaner, die für die Kolonialmacht in den Krieg eingezogen wurden. (dpa)

Mein Sohn, der Soldat

Frankreich/Senegal 2022, 100 Min., Drama

Regie: Mathieu Vadepied,

Darsteller: Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: Weltkino Filmverleih/dpa

