Einblick in neue Dauerschau im ehemaligen Kaßberg-Gefängnis

Im Lern- und Gedenkort Kaßberg-Gefängnis(Foto) gibt es an diesem Samstag und Sonntag die Möglichkeit, sich erstmals in der gerade eröffneten Einrichtung im ehemaligen HafttraktB umzusehen. Gelegenheit dazu bietet sich laut Veranstalter am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Zu besichtigen sind der ehemalige Hafttrakt B und die neue Dauerausstellung des Lern- und Gedenkorts Kaßberg-Gefängnis. Auch der Außenrundgang über das Gelände des ehemaligen Gefängnisses, der den Gedenk- und den neuen Lernort miteinander verbindet, sowie die dazu gehörende App stehen laut Information erstmals zur Verfügung. Im Außenbereich informieren Aufarbeitungsinitiativen und Institutionen über ihre Arbeit. Zeitzeuge Michael Schlosser will zudem den Nachbau eines Flugzeugs präsentieren, das er für seine geplante Flucht aus der DDR Anfang der 1980er-Jahre selbst entwickelt hatte. Zudem gibt es am Samstag um 12 Uhr eine Gesprächsrunde mit Zeitzeugen. Um 15 Uhr wird darüber gesprochen, welche Bedeutung dem Gedenkort zukommt. Um 18 Uhr beginnt ein Konzert mit dem Liedermacher Michael "Salli" Sallmann. Am Sonntag soll um 11 Uhr eine Gesprächsrunde zur Entstehung des Gedenk- und Lernortes beginnen. Der Eintritt am Eröffnungswochenende ist frei. (fp)

