Einblick in Urgroßmutters Schulalltag

Im Ebersdorfer Schulmuseum können Besucher am morgigen Mittwoch eine Zeitreise in die Schulzeit der Eltern, Großeltern und Urgroßeltern unternehmen. Das Museum in der Silcherstraße 1, das sich im 1913 erbauten Ebersdorfer Rathaus befindet, wird von einem Verein betrieben und präsentiert in einem Ausstellungsraum historische technische Unterrichtsmitte, beispielsweise ein Harmonium. Im Nachbarraum werden die Unterrichtsfächer mit ihren Materialien vorgestellt. Und schließlich gibt es ein Zimmer, in dem die Geschichte der Ebersdorfer Schule dokumentiert ist. Geöffnet ist das Schulmuseum am morgigen Mittwoch von 10 bis 16 Uhr. Besucher werden aber um vorherige telefonische Anmeldung gebeten. ( fp)

0371 4640844