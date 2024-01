Eine Anstandsdame fürs Stelldichein

"Charley": Die Filme mit Heinz Rühmann oder Peter Alexander sind legendär. Seit der Uraufführung 1892 gehört die Geschichte zweier junger Paare, die sich nur sehen dürfen, wenn eine "Anstandsdame" dabei ist, zu den Komödien-Klassikern.

Die beiden Studenten Anton und Ludwig sind in die Zwillinge Anna und Hanna verliebt. Um sie vor ihrer Abreise in die Sommerfrische noch zu einem Stelldichein in Antons zu Hause zu bewegen, braucht es eine Anstandsdame - denn der Vater der Zwillinge ist ein altmodischer Tyrann. Ludwigs Tante aus Brasilien, die seit gestern in der Stadt ist, soll dafür herhalten. Doch die ist so spontan nicht aus ihrem Hotel zu bewegen und verweigert die Aufgabe. Da wird aus der Not eine Idee geboren: der Butler Charley, der gerade auf dem Weg zur Theaterprobe ist und sich bereits ins Kostüm als Carmen geworfen hat, soll die reiche Tante spielen ... (fp)

Freiberg Theater, Borngasse 1,

Sa 19.30 Uhr