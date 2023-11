Eine Ausstellung über den Tod in Oelsnitz/Erzgebirge

Er kommt auf leisen Sohlen, klopft plötzlich an die Tür und schaut über die Schulter; manchmal kann man ihm noch von der Schippe springen ... Die Rede ist vom Tod, jenem Gesellen, der am Ende eines jeden Lebens auftaucht und vor dem niemand gefeit ist. Die Ausstellung "Totentanz - memento mori", welche anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der Friedhofskapelle in Oelsnitz/Erz. bis zum 17. Dezember gezeigt wird, präsentiert Malerei, Grafik und Zeichnungen von zwölf Künstlerinnen und Künstlern. Darunter finden sich teilweise ganze Werkzyklen, wie etwa ein Totentanz mit 20 Holzrissen von Siegfried Otto-Hüttengrund, der das Thema in die heutige Zeit überträgt, wenn beispielsweise der Immobilien-Manager vom Tod überrascht wird. Die Grafiker Rolf Münzner und Peter Schnürpel steuern versponnen-skurille oder expressive Drucke bei, in denen der Tod allgegenwärtig ist. Zudem finden sich auch weniger ernst zu nehmende Exponate mit dem Tod als Hampelmann, dem Tod aus verformtem Plastikmüll oder dem Pfeife schmauchenden "geselligen Tod". Gezeigt werden Werke von Will Faber, Madeleine Heublein, Michael Hofmann (Bild), Sarkawt H. Karim, Halina Kirschner, Hans Körnig, Alfred Kubin, Jörn Michael, Rolf Münzner, Siegfried Otto-Hüttengrund, Peter Schnürpel, Katja Spitzer. Eine öffentliche Führung ist für den 26. November, 15 Uhr, angekündigt. (fp)

Oelsnitz/Erzgeb. Heinrich-Hartmann-Haus, Untere Hauptstraße 16, Vernissage, Fr 19 Uhr, Öffnungszeiten Do 9-17 Uhr, Fr+Sa+So 14-18 Uhr.