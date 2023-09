Vor gut zehn Jahren machte sich ein Vater mit seinem autistischen Sohn auf die Suche nach dessen Lieblingsfußballklub - und reiste dafür zu Spielen quer durchs Land. Nun kommt die Geschichte der selbst ernannten "Wochenendrebellen" ins Kino. Darin nehmen Florian David Fitz, Aylin Tezel und Newcomer Cecilio Andresen Zuschauer mit in eine ganz besondere Familiengeschichte, die gerade deswegen so berührt, weil sie so oder so ähnlich tatsächlich passierte. (dpa)

Wochenendrebellen

Deutschland 2023, 109 Min., Drama

Regie: Marc Rothemund,

Darsteller: Florian David Fitz, CecilioAndresen, Aylin Tezel, Joachim Król, Leslie Malton, ab 6 Jahren

Bewertung:

Foto: Leonine/dpa

