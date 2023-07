Eine mysteriöse Hand-Skulptur

Horrorfilme mit Geisterbeschwörungen sind spätestens seit dem Klassiker "Der Exorzist" nicht mehr aus dem kollektiven Gedächtnis von Film-Fans wegzudenken. Doch nicht alle haben dabei eine ähnlich gesellschaftskritische Seite wie der neue Film "Talk To Me". In dem Film ist in einer australischen Kleinstadt die mysteriöse Skulptur einer Hand im Umlauf. Mit ihr versetzen sich Freundesgruppen nacheinander in Trance und beschwören Tote aus dem Jenseits. (dpa)

Talk To Me

Australien 2022, 94 Min., Horror

Regie: Daniel und Michael Philippou,

Darsteller: Sophie Wilde, Joe Bird, Alexandra Jensen, Otis Dhanji, Zoe Terakes, ab 16 Jahren

Bewertung:

Foto: capelight/dpa

