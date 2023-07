Eine Nacht voller Musik und Geschichten in Frauenstein

Zu mitreißender Musik und einem außergewöhnlichen Lichtkonzept verwandelt sich die bezaubernde Burgruine in Frauenstein in einen spektakulären Ort und eine Nacht voller Musik und Geschichten. Bereits zum 16. Mal bietet die kleine Stadt im Erzgebirge mit der eindrucksvollen Kulisse den Ort und Rahmen für eine der beliebtesten Miskus-Veranstaltungen. Das Thema ist den meisten Besuchern bereits vertraut und doch gibt es in jedem Jahr etwas Neues zu entdecken. Die "Fiddle Folk Family"präsentiert Irish Folk, Bluegrass, Country-Musik oder auch deutsche Folksongs. Eine spektakuläre Licht- und Feuershow wird die Burgruine in zauberhaftes Licht tauchen. (fp)

Frauenstein Burgruine, Kirchblütenstraße, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.