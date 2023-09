Eine unglaubliche Liebesgeschichte zweier Frauen

Der Film "Nelly & Nadine" wird am heutigen Dienstag als Special zum Christopher Street Day, der am Samstag in Zwickau stattfand, im Kino "Casablanca", Kleine Biergasse 3 in Zwickau, gezeigt. Es geht um die unglaubliche Liebesgeschichte zweier Frauen, die sich am Heiligabend 1944 ineinander verlieben - mitten im Schrecken der Kriegslager im KZ Ravensbrück. Doch nach zwei Monaten werden sie getrennt, als Nelly in ein anderes Lager verlegt wird. Als beide gegen Ende des Krieges befreit werden, schaffen sie es, sich wieder zu vereinen und beschließen, ein gemeinsames Leben aufbauen. Nellys Enkelin Sylvie hatte sich jetzt entschieden, Nellys und Nadines verborgenes Privatarchiv zu öffnen und dabei deren bemerkenswerte Geschichte entdeckt - darunter Fotos, Liebesbriefe und Filmrollen. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte über Kriegsleiden, Mysterien, Liebe gegen alle Widerstände und die Heilkraft der Musik. Eine Altersbeschränkung für diesen Film gibt es nicht. Beginn ist 20 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse vier Euro. (jarn)