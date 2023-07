"Die drei Musketiere" sind am Samstag zum vorerst letzten Mal auf der Chemnitzer Küchwaldbühne zu sehen. "Einer für alle, alle für einen!" Ein Schlachtruf, der für Zusammenhalt, Freundschaft und Solidarität steht - was möchte man heute lauter in die Welt rufen als das! Und es ist das Credo der drei Musketiere, die eigentlich vier sind ... Der junge d'Artagnan hat sein Heimatdorf verlassen und möchte zu den Musketieren gehören, die treue Beschützer der Krone sind. Doch um von den drei Haudegen Athos, Porthos und Aramis als Mitstreiter angenommen zu werden, gilt es viele Prüfungen und Abenteuer zu bestehen. Und die Musketiere haben einiges zu tun, denn die Machtverhältnisse im Frankreich des Jahres 1624 sind alles andere als sicher: Der König wurde soeben ermordet und sein Nachfolger Ludwig XIII. ist gerade einmal neun Jahre alt, als er den Thron der Grande Nation besteigt. (fp)

Chemnitz Küchwaldbühne, Küchwaldring 34, Sa 17 Uhr