Einführungssoiree und öffentliche Probe zu "Der Freischütz"

Kurz vor der Premiere von "Der Freischütz" am Samstag, 7. Oktober, im Plauener Vogtland-Theater gibt es an diesem Mittwoch bereits eine Einführungssoiree und eine anschließende öffentliche Probe des Musiktheaters, zu der alle Interessenten eingeladen sind. Der Eintritt zu beiden Angeboten ist frei. Los geht es 18 Uhr, die öffentliche Probe ist für 19 Uhr angesetzt. Die Akteure werden spannende Einblicke in den Probenprozess geben. Bereits vor 125 Jahren stand im damals feierlich eingeweihten Plauener Stadttheater die romantische Oper des Dresdener Kapellmeisters Carl Maria von Weber als erste Oper auf dem Spielplan. Und vor 200 Jahren war das Zwickauer Gewandhaus als Theater mit Webers damals taufrischem "Der Freischütz" eröffnet worden. Für das Theater Plauen-Zwickau ist dies Grund genug, sich diesem geschichtsträchtigen Werk erneut zu widmen und damit beide Jubiläen gebührend zu feiern. (bju)

