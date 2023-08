Einladung zu einer Bootstour über den Zwickauer Schwanenteich

Noch bis Monatsende stehen täglich - außer montags - die Ruder- und Tretboote am Zwickauer Schwanenteich zur Ausleihe zur Verfügung. Der Bootsverleih ist an den Öffnungstagen jeweils von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Die Nutzungszeit für die Boote beträgt min- destens 30 Minuten, die letzte Ausgabe ist um 18 Uhr beziehungsweise 18.30 Uhr bei halbstündlicher Nutzung. Wer ein Ruderboot ausleihen möchte zahlt dafür 4 Euro für 30 Minuten beziehungsweise 6 Euro für eine Stunde. Tretboote kosten jeweils 2 Euro mehr. Bei schlechter oder instabiler Wetterlage bleibt die Bootsvermietung aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Aktuelle Informationen hierzu können an der Kasse der Bootsstation unter den Rufnummern 0375 8837225 und 0375 212629 beziehungsweise über die Internetseite www.zwickau.de/bootsstation eingeholt werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. (fp)