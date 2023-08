Einladung zum Springen, zu Action und Herausforderungen

Der Trampolinpark "Jump House" im Vita-Center lädt bewegungshungrige Kinder und Erwachsene dazu ein, sich auf elf Attraktionen auszutoben. Die im April in dem Einkaufszentrum in der Wladimir-Sagorski-Straße 20 eröffnete Anlage bietet Spaß und Abenteuer in sechs verschiedenen Räumen auf einer Gesamtfläche von über 3000 Quadratmetern, unter anderem mit Reaktions- und Sprungspielen sowie Basketballkörben, die alle im Zusammenhang mit unterschiedlichen Trampolinen stehen. Der Indoorspielplatz im Chemnitzer Südwesten ist derzeit täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. (fp)

Weitere Informationen zu Eintrittspreisen, aktuellen Rabatten, zur Terminbuchung und zusätzlichen Angeboten stehen im Internet. www.jumphouse.de/chemnitz