Eisvögel schwimmen im Crossener Freibad

Antizyklisches Handeln bringt ja manchmal wundersame Erkenntnisse und Erkenntnis- gewinne. Freibadbesuche im Sommer kann jeder. Die "Eisvögel Zwickau" (Foto: bei Frost im Schwanenteich) probieren am Sonntag im Crossener Freibad bei vorhergesagten einstelligen Temperaturen das mit dem Schwimmen und nicht frieren. Laut einer Veranstaltungs-ankündigung des Fördervereins als Betreiber des Bades ist der Besuch der kälteresistenten Schwimmer für 11 Uhr am Sonntag geplant. Mitbader und Zuseher sind willkommen. Wer Getränke oder Essen benötigt, wird gebeten, dies mitzubringen, da der Imbiss erst zur Saison wieder öffnet. Der Eintritt ist frei, gleichwohl sammeln die "Eisvögel" im Rahmen der Aktion "Cold water helps children" Spenden für einen Förderverein für krebskranke Kinder. Das Freibad ist im Zwickauer Ortsteil Crossen abseits der Straße Am Birkengrundbach gelegen. (kru)

