Engel in Zivil spielen in der Musikhalle Markneukirchen

Rock aus dem Erzgebirge verspricht der Samstagabend in der Musikhalle Markneukirchen. Engel in Zivil, das Böhse Onkelz-Coverprojekt aus der Region mit 22 Jahren Bühnenpräsenz, verspricht für den Auftritt ab 20 Uhr alle großen Hits ihres Frankfurter Vorbilds, aber auch eigene Titel. Den Namen der 2002 mit einem Auftritt am Ostersonntag in Ehrenfriedersdorf gestarteten Band fand Bassist Holger Rockstroh aus einer Textzeile des Onkelz-Liedes "Hier sind die Onkelz". Aktuell ist das Quartett um Frontmann Dirk Wölfl auf ihrer Live-Tour 2024 unterwegs - und das Gastspiel zur Veranstaltung des Einkehrschwung Event Team in der Musikhalle ist eine Rückkehr nach Markneukirchen nach nicht mal einem Jahr: Am 25. März 2023 rockte die Band, die neben vielen Auftritten in Deutschland bereits auch in Österreich und Belgien zu erleben war, ebenfalls das kommunale Veranstaltungshaus.

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.