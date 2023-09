Entschleunigen im Klosterpark Altzella

Egal ob Spätsommer- oder Frühherbstsonne - die Temperaturen bleiben angenehm warm. Das lädt zu Aktivitäten in der Natur ein. Im Klosterpark Altzella nutzt dies am Mittwoch Stefan Weyh und nimmt von 15 bis 17 Uhr mit seinem musikalischen Spiel Besucherinnen und Besucher mit auf die Entschleunigungsspur. Zwischen den ehrwürdigen Ruinen des Klosterparks Altzella begleiten zarte Harfenklänge den Gesang der Vögel, heißt es zur Ankündigung. In Verbindung mit der Kulisse entstehe eine entspannende Atmosphäre fern des oftmals hektischen Alltags. "Es ist die Gelegenheit, Kraft zu tanken für den Endspurt bis zum Wochenende", heißt es. Auch bei einem Regenschauer ertönen die Harfenklänge. Dann findet der singende, klingende Klosterpark im historischen Bibliothekssaal statt. Das Hörvergnügen ist an diesem Tag im regulären Eintrittspreis enthalten: 5, ermäßigt 4 Euro. (fp)

