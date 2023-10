Erfolgsautor kommt zur Einführungsmatinee

Mit gleich zwei Autoren können die Besucher der Einführungsmatinee zur Uraufführung "Hectors Reise oder die Suche nach dem Glück" am Sonntag, 11 Uhr in der Freiberger BiB ins Gespräch kommen: Schauspielchefin Dorothee Hollender hat den Romanbestseller von François Lelord für die Bühne bearbeitet, und der französische Erfolgsautor und Psychiater reist zur Uraufführung extra aus Paris an. Es geht um die Theaterinszenierung, die in Freiberg erst am 15. Dezember Premiere haben wird: Regisseur Nils Braun und Ausstatterin Marie-Luise Strandt erklären, wie sie nicht nur ein Flugzeug und Schauplätze aus vier verschiedenen Kontinenten auf die Bühne bringen, sondern auch noch acht Schauspieler in über 30 Rollen schlüpfen lassen. Martin Ennulat als Hector und Rosmery Rojas als Irina (Foto) sind in der Einführungsmatinee am Sonntagvormittag mit dabei. Der Eintritt ist frei. (fp)

