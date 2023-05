Erlebniswanderung startet in Thalheim

Eine Zehn-Kilometer-Runde steht am Sonntag auf dem Plan. Bei der Erlebniswanderung handelt es sich um die Frühjahrstour von "Freie Presse" Stollberg und Kulturbetrieb des Landkreises - gewandert wird dieses Mal in Thalheim. Wanderleiter Steven Oesen (Foto) will die Teilnehmer der 67. Erlebniswanderung über den Pionierweg und durch den Christelgrund und dann zum Gornsdorfblick oberhalb des Gornsdorfer Naturbades führen. Von dort geht es vorbei am Hundeplatz bis zum Bundsockenpark. Anders als sonst findet die große Rast, bei der die Mitarbeiter des Kultur- und Freizeitzentrums Lugau wieder Roster vom Grill und Getränke anbieten, nicht nach etwa der halben Wegstrecke statt, sondern erst kurz vorm Abschluss der Tour. Start ist am Sonntag, 7. Mai, am Bahnhof, Untere Bahnhofstraße 32a. Treff ist um 9.30 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Kosten pro Person betragen 3 Euro, Kinder bis 12 Jahre wandern kostenfrei mit. Die Wertbons für die Roster müssen aus organisatorischen Gründen bereits am Start erworben werden. (vh)