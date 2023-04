Eröffnung des Chursächsischen Sommers in Bad Elster

"Es ist eine wundervolle Schöpfung, voll warmer Empfindung und Poesie und in allen Einzelheiten gekonnt, kurzum, diese Musik ist bestrickend und dringt so tief in unser Herz ein, dass man sie nie wieder vergessen kann... Gebe Gott, dass Sie uns noch viele Werke wie dieses schenken mögen!" Dies schrieb der tschechische Komponist Antonín Dvorák seinem Komponistenfreund Peter I. Tschaikowsky, als er zum ersten Mal dessen Oper "Eugen Onegin" hörte. Ausschnitte daraus bilden den Rahmen für das Eröffnungskonzert des 26. Chursächsischen Sommers am Montag. Unter Leitung von GMD Florian Merz musizieren erstmals gemeinsam die Chursächsische Philharmonie und die Staatskapelle Halle. Prof. Florian Uhlig (Foto) ist am Klavier zu erleben. Der Pianist hat das Gesamtwerk für Klavier und Orchester von Dmitri Schostakowitsch auf CD eingespielt, sowie alle Klavierwerke von Maurice Ravel. (fp)

Bad Elster König Albert Theater, Theaterplatz 1, Mo 19 Uhr.