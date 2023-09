Eröffnung Folkherbst im Malzhaus Plauen

Seit 31 Jahren findet der Folkherbst statt und hat in dieser Zeit 43 Eiserne Eversteiner und 5 Sonderpreise in 25 Staaten und Regionen vergeben. Über 60.000 Besucher haben die abwechslungsreichen Konzerte mit internationalem Flair besucht. Zur Eröffnung des diesjährigen Festivals haben sich The Fugitives (Foto) angekündigt. Die kanadische Folk-Kollektivband wurde bereits für mehrere Preise nominiert und hat ausgedehnte Tourneen durch Kanada, Westeuropa und Großbritannien absolviert. Sie werden von Banjospieler Chris Suen und Geigerin Carly Frey begleitet und versprechen eine unvergessliche Liveshow. Die zweite Band des Abends, Maik Mondial, hat mit ihrem neuen Album "Transit" eine Reise zu ihren musikalischen Wurzeln unternommen. Die preisgekrönten Musiker begeistern ihre Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem gekonnten Mix aus Balkan, Fusion, Jazz und Klassik und lassen musikalische Grenzen verschwimmen. (fp)

Plauen Malzhaus, Alter Teich 7-9, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.