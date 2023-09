Erzgebirgischer Pferdetag und Erntedank in Zwönitz

Die Zwönitzer Innenstadt präsentiert sich am Wochenende ganz im Zeichen von Erntedank und Pferdetag. Händler, traditionell-handwerkliche Schauvorführungen, Spaß und Spiel für Kinder - so mit Bauernhof-Spielplatz und Ponyreiten - sowie leckere Kulinarik laden zum Verweilen ein. Musik, sei es auf der Marktbühne, in den Straßen und Gassen, oder aber in der mit Erntedankgaben festlich geschmückten Trinitatiskirche umrahmt das Festgeschehen an beiden Tagen. Am Sonntag bildet der Erntedankgottesdienst in der Trinitatiskirche den feierlichen Auftakt. Höhepunkt des Festtages - für Pferdefreunde und Festbesucher gleichermaßen - ist um 12.30 Uhr der Festumzug mit Schaubildern zu Pferdetag und Erntedank. Dieser in der Region wohl einmalige Umzug führt durch die Zwönitzer Innenstadt zum Reitplatz Kühnhaide, wo sich Zuschauer anschließend über ein attraktives und hochkarätiges Schauprogramm freuen dürfen. (fp)

Zwönitz Innenstadt, Sa+So

www.zwoenitz.de