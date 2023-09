Erzgebirgsensemble Aue mit Jubiläumsshow

Das Erzgebirgsensemble Aue wird 60 Jahre. Unzählige Programme haben die Musiker, Sänger und Tänzer dieses Ensembles in sechs Jahrzehnten bestritten. Der 60. Geburtstag ist willkommener Anlass, mit einer großen Jubiläumsshow am Samstag im Kulturhaus Aue an all jene zu erinnern, die bis heute dem Erzgebirgsensemble Aue um Chef Steffen Kindt sein markantes musikalisches und optisches Erscheinungsbild gaben und geben. So werden neben dem Erzgebirgsensemble von heute zum Stelldichein auf der Bühne nochmals viele ehemalige musikalische Mitstreiter zu erleben sein - sowohl live auf der Bühne als auch per Videosequenz auf der großen Leinwand. (fp)

Aue-Bad Schlema Kulturhaus, Goethestraße 2, Sa 14.30 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.