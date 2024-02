Es geht um den ewigen Kampf, wer eigentlich die Hosen anhat

Nach dem Motto "Schwitzen, schwatzen, Schwierigkeiten" geht es in der Fortsetzung des Erfolgsstücks "Paarshit" der Dresdner Komiker Mandy Partzsch und Erik Lehmann nun mit "Paarshit happens" in die zweite Runde. Von feuriger Liebe bis eiskalter Dusche ist alles dabei. Ob Männerschnupfen kontra Migräne, Dekowahn versus Rasenpflege oder Bier gegen Aperol Spritz: Es ist der ewige Kampf um die Frage, wer denn nun eigentlich wirklich die Hosen anhat. Ob Macho oder Meckerziege, Weichei oder Domina, Grillmeister oder Diätfetischistin - hier kriegen sie alle ihr Fett weg. "Partzsch und Lehmann stürmen als krisenerprobtes und enorm wandlungsfähiges Paar die Bühne, attackieren jeden einzelnen Lachmuskel und erobern sämtliche Herzen im Sturm. Verliebt, verlobt, verlassen und das an einem einzigen Abend", schreibt der Veranstalter. Aufgeführt wird das Stück am Samstag, 19.30 Uhr im Zwickauer Gewandhaus. (jarn)

