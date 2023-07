Es geht wieder auf Rollen durch die Chemnitzer City

Traditionell auf dem Rosenhof startet am morgigen Mittwoch der nächste diesjährige Nachtskaterlauf durch die Chemnitzer City. Wie immer beginnt um 19 Uhr dort das Aufwärmen, um 19.50 Uhr starten die Teilnehmer, aus Sicherheitsgründen in Begleitung von Polizeifahrzeugen. Für den passenden Sound sorgt Radio Chemnitz mit einem Führungsfahrzeug. Gefahren wird auch diesmal auf Straßen. Das Mitführen von anderen Sportgeräten wie Skateboards oder Fahrrädern, von Kinderwagen oder Hunden ist nicht erlaubt. Die Maximale Teilnehmerzahl beträgt 500. Kinder und Jugendliche dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder einer volljährigen Begleitperson teilnehmen. Veranstalter ist die Chemnitzer Agentur Exclusiv-Events. (fp)