Es gospelt wieder in Plauen! - Konzert in der Lutherkirche

Derzeit findet in der Plauener Jugendherberge "Alte Feuerwache" bereits zum fünften Mal die Internationale Gospelwoche statt. Initiator der Veranstaltung ist der in Plauen ansässige Verein Gospelwerk. Unter Leitung der Vereinsvorsitzenden Isabelle Lippert und unter Anleitung internationaler Gospelgrößen wird seit Sonntag geprobt. Mit dabei sind mehr als 50 Teilnehmer aus ganz Deutschland, Österreich und Dänemark. Das Ergebnis der Internationalen Gospelwoche, die am Samstag endet, kann man am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr in der Lutherkirche (Foto) beim großen öffentlichen Gospelkonzert hautnah erleben. "Wer einmal mit dabei war, kommt immer wieder", so Isabelle Lippert. Karten für das Konzert können im Vorverkauf im Büro der Lutherkirche oder im Geschäft Terré am Altmarkt erworben werden. Restkarten wird es, solange der Vorrat reicht, an der Abendkasse geben, teilte der Verein mit. (bju)

