Es wird wieder "gespenstert"

Neue Version vom Fernsehklassiker "Spuk untern Riesenrad" kommt in die Kinos

Ein Pony, das eine wesentliche Rolle in der Neuverfilmung des Klassikers "Spuk unterm Riesenrad" spielte, war der heimliche Star des letzten Schlingel-Festivals für Kinder und Jugendfilme in Chemnitz. Hier erlebte der Film im September 2023 bereits seine Welturaufführung und kommt jetzt in die Kinos. Gleich mehrfach fragten die verzückten Kids nach dem possierlichen Tier. Wobei, so wurde verraten, sich diese Rolle zwei Ponys geteilt haben.

Das kam in der TV-Serie "Spuk unterm Riesenrad", die 1979 im DDR-Fernsehen zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, nicht vor. Doch KiKA, MDR und ZDF haben den Klassiker von Günter Meyer und Claus-Ulrich Wiesner als Kinokoproduktion nicht einfach noch einmal neu gedreht, sondern in die heutige Zeit geholt: Weil der Besitzereines heruntergekommenen Freizeitparks (Peter Kurth) plötzlich stirbt, versammeln sich seine beiden Töchter mit ihren Kindern Tammi, Umbo und Keks in dem Park. Ein Gewitter und ein "aggressives" Elektrokabel sorgen dafür, dass drei Figuren der Geisterbahn zum Leben erwachen. Dabei spielt Anna Schudt die Hexe, Moritz Führmann den Riesen und David Bennent das giftige Rumpelstilzchen. Fortan heften sie sich an Tammi, die jedoch zunächst gar nicht glücklich mit ihren drei Geistern ist. Diese gefallen sich schon bald im ausgiebigen Schabernacktreiben. Doch was mit kleinen Streichen beginnt, endet in einem fürchterlichen Chaos, das für Klein und Groß lustig anzusehen ist. Und immer dabei das Pony, welches eine ganz besondere Rolle im Trubel zu spielen scheint.

Der im sachsen-anhaltinischen Bernburg neu gedrehte "Spuk unterm Riesenrad" ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger des Originals. Bennent, Schudt und Führmann sieht man den Spaß an, den sie in ihren Rollen hatten. Die Tricks kommen zum Teil etwas altbacken daher - dafür werden aber Zeitgeistphänomene wie die Influencerszene und deren Gieren nach Likes treffend beleuchtet. Und wie es für einen guten Kinderfilm sein sollte, wird bei allem Klamauk an Tugenden wie Freundschaft und Solidarität appelliert. Das jedoch subtil, ohne allzu sehr ausgestellten pädagogischen Zeigefinger.

In Szene gesetzt hat den "Spuk" Regisseur Thomas Stuber, der mit Filmen wie "Herbert", "In den Gängen", "An der Saale hellem Strande" (Tatort) und zuletzt "Die stillen Trabanten" großes Talent bewiesen hat. In Leipzig aufgewachsen, ist er ein großer Fan der Spuk-Reihe. "Ich war so in der zweiten, dritten und vierten Klasse als ich die Folgen regelrecht verschlungen habe. Meine Kinder haben das auch schon gesehen. Deshalb wollte ich die Neuauflage unbedingt machen", sagte er bei der Premiere in Chemnitz.

Bekanntlich hatte die Reihe im DDR-Fernsehen mit "Spuk im Hochhaus" und "Spuk von Draußen" weitere Ableger. Weitere Neuverfilmungen scheinen also durchaus möglich. (mqu)Maurice Querner

Spuk unterm Riesenrad

Deutschland 2023, 94 Min., Kinderfilm

Regie: Thomas Stuber,

Darsteller: Peter Kurth, Anna Schudt, Moritz Führmann, David Bennent, Lina Wendel, Katja Preuß, ab 6 Jahren

Foto: Felix Abraham/MIDEU Films GmbH/dpa