In den Räumlichkeiten des Königlichen Kurhauses in Bad Elster kreuzen sich im Zuge der 23. Chursächsischen Festspiele am Samstag wieder die Klingen. Die Europäische Fechtmeisterschaft für Medizinberufe wird jeweils abwechselnd in Schkeuditz und Bad Elster ausgetragen. Die teilnehmenden Teams in den Einzeldisziplinen Degen, Florett und Säbel kommen in diesem Jahr neben Gastgeber Deutschland aus Polen, Ungarn, Tschechien, Schweiz und Luxemburg. Die Siegerehrung findet am Ende der Wettkämpfe gegen 15.30 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. (fp)

Bad Elster Königliches Kurhaus, Sa ab 9 Uhr