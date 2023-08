"Excalibur" am Zwickauer Schwanenteich zu erleben

Bevor Frank Wildhorn ein erfolgreicher Musicalkomponist wurde, schrieb er mehrere Hits für Whitney Houston. Aus seiner Feder stammt auch "Artus - Excalibur" - das Musical, das am Samstag auf der Freilichtbühne am Schwanenteich in Zwickau gezeigt wird. Es entführt die Zuschauerinnen und Zuschauer in die mythische Zeit von König Artus, dem als junger Mann vorhergesagt wurde, dass er einst Britannien einen werde. Nur ihm gelingt es, das Schwert Excalibur aus einem Stein zu ziehen. Doch während er gegen die unheilvolle Herrschaft seines Rivalen Orkney kämpft, wird seine Liebe zu Königin Guinevere auf eine harte Probe gestellt. Im Hintergrund verfolgen der Zauberer Merlin und Artus' Halbschwester Morgana ganz eigene Ziele. Doch am Ende siegt die Liebe zwischen Artus und Guinevere und die Vision, die legendäre Tafelrunde wieder auferstehen zu lassen. (fp)

Zwickau Freilichtbühne am Schwanenteich, Parkstraße, Sa 19.30 Uhr