Exotische Vögel in einer Schau zu sehen

Zum zweiten Mal ist die ehemalige Trünziger Turnhalle an der Katzendorfer Straße der Austragungsort einer Ausstellung exotischer Vögel. Gastgeber ist der Werdauer Vogelverein, der nach einer längeren Suche im vergangenen Jahr im Vereinsheim der Rassekaninchenzüchter aus Langenbernsdorf/Trünzig eine neue Heimat gefunden hat. "Wir wollen unseren Besuchern auch in diesem Jahr eine schöne Ausstellung präsentieren", sagt Jasmin Fülle, zweite Vorsitzende des Werdauer Vereins, und kündigt gefiederte Tiere aus vier Kontinenten an. Sie stammen aus den Beständen der 17 Mitglieder und sind unter anderem in 30 Volieren zu sehen. "Mit einem Inka-Kakadu und einem Molukken-Kakadu haben wir zwei eher seltene Tiere in der Schau. Wir haben sie von einem ehemaligen Mitglied bekommen." Die Ausstellung der Werdauer Vogelzüchter in Trünzig ist Samstag und Sonntag jeweils in der Zeit von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet. (tmp)

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.