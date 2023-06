Fahrradfest und Textima-Rennräder im Fahrzeugmuseum

Das alljährliche Fahrradfest im Museum für Sächsische Fahrzeuge Chemnitz an der Zwickauer Straße 77 gibt es an diesem Sonntag. Es widmet sich in diesem Jahr nach Angaben der Einrichtung in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr dem Thema "Textima-Rennräder". Um 11 Uhr soll es laut Programm die Begrüßung der Gäste und Mitstreiter sowie eine Einführung in die Sonderausstellung "Geheime Entwicklungen: DDR-Rennräder von Textima" im Fahrzeugmuseum geben. Ebenso kündigen die Veranstalter an, während des Festes auch zu einer Art Wettbewerb einzuladen. Dabei soll es nicht zuletzt darum gehen, das schönste und ungewöhnlichste Fahrrad zu küren und zu prämieren. Zudem können laut Museum auch ausgefallene Räder ausprobiert werden. Ebenso wird eine Fahrradtour geboten. In diesem Jahr soll es bei der Ausfahrt unter anderem in die Nordstraße gehen. Der Start ist laut Museum um 13.30 Uhr geplant. Weitere Informationen zu Teilnahme und Eintrittspreisen gibt es im Internet. (fp )

www.fahrzeugmuseum-chemnitz.de