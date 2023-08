Fahrten durch den Küchwald mit Zusatzangeboten

Die Parkeisenbahn im Chemnitzer Küchwald zählt zu den beliebtesten Freizeitattraktionen der Stadt. Während der Sommerferien in Sachsen bietet sie Besuchern einige besondere Programmpunkte: Donnerstags sind Rätselfahrten geplant: Während der Fahrt können die Besucher Buchstaben entdecken und daraus ein Lösungswort bilden. Freitags gibt es die Schokoladenfahrten, was bedeutet, dass es zu jeder gekauften Kinderfahrkarte eine Süßigkeit gibt. Bei den Märchenbildsuchfahrten, die dienstags stattfinden, können die Fahrgäste entlang der Parkbahnstrecke versteckte Märchenbilder finden. Und mittwochs wird von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr im Bahnbetriebswerk der Parkeisenbahn die Gartenbahn vorgeführt. Schulanfänger sollten sich schon mal den 19. August vormerken: An diesem Tag erhalten von 13 bis 18 Uhr Abc-Schützen mit einer Zuckertüte eine Freifahrt. Um 17.45 Uhr fährt das Sandmännchen mit den Kleinen durch den Park. (fp)

Weitere Informationen zur Parkeisenbahn, unter anderem zu Öffnungszeiten, zum Ferienprogramm und zu den Fahrpreisen, stehen im Internet. www.parkeisenbahn-chemnitz.de