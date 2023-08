Falkensteiner Tiergarten feiert rundes Jubiläum

Eine große Fete steigt am Freitagnachmittag im Tiergarten Falkenstein: Die Einrichtung wird 70 Jahre alt. Aus diesem Anlass gibt es von 14 bis 18 Uhr ein Fest. Die Veranstaltung ist eingebettet in die Feierlichkeiten zum 575. Stadtjubiläum von Falkenstein. Deshalb findet am Freitag die Ziehung der Gewinner von einem Quiz statt, das aus diesem Anlass stattgefunden hat. Weiter gibt es im Tiergarten Musik am Bauernhof, eine Waschküche bei den Waschbären (mit Waschbärenfütterung), Kinderschminken, einen Streichelzoo und eine Hüpfburg. Der Eintritt ist an diesem Tag frei. Sollte es schlechtes Wetter geben, fällt die Veranstaltung aus. Wer Glück hat, der begegnet an dem Tag Christian Steyer. Der Sohn der Stadt ist unter anderem bekannt als Sprecher der MDR- Serie "Elefant, Tiger und Co." und hat die Infotexte eingesprochen, mit denen die Tierparkbewohner vorgestellt werden. Steyer will am Freitag die Anlage besuchen. Mit von der Partie ist auch die Trampeltierstute Elsa, die in diesem Frühjahr einen kleinen Hengst namens Elmar zur Welt gebracht hat. (lh)