Fantasy feiert mit den Fans Bühnen-Jubiläum in Zwickau

Fantasy sind zurück mit ihrem Nummer-1-Album "Mitten im Feuer" und vor allem auf den Bühnen Deutschlands und feiern nun ihr 25. Bühnen-Jubiläum - unter anderem in Zwickau.

Mit über zwei Millionen verkauften Tonträgern und über 285 Wochen Präsenz in den deutschen Albumcharts gehören Fredi und Martin zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands und wurden zu Helden des Schlagers. So ist "Mitten im Feuer" ein buntes Album geworden, gleichzeitig ehrlich und lebensfroh und voller intensiver Gefühle, geschrieben und aufgenommen mit viel Sorgfalt und Liebe. Gepaart mit bekannten Hits wie "Endstation Sehnsucht" oder "Eine Nacht im Paradies" bekommen Fans, was sie an Fantasy so schätzen. Ein Abend mit einem Schlager-Soundtrack zum Leben, in dem die Sehnsucht und das Glück zu wunderbaren Melodien und lebensnahen Texten tanzen. (fp)

Zwickau Konzert- und Ballhaus "Neue Welt", Leipziger Straße 182, So 16 Uhr, Tickets in allen "Freie Presse"-Shops.