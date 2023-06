Ein Kinder- und Familienfest wird am morgigen Sonntag im Forstbotanischen Garten Tharandt gefeiert. Die Gäste können Knobeln, Basteln, Spielen und Entdecken. In diesem Jahr geht es um Farben und Formen in der Natur. Sind alle Blätter grün und ist grün gleich grün? Für wen ist die Farbe und Form einer Blüte wichtig? Welche Formen und Wesen können wir in den Bäumen entdecken? Solche und andere Fragen sollen beantwortet werden. Außerdem kann jeder ein Erinnerungsstück an einen spannenden Forstgartentag selbst kreieren. Dies alles und noch viel mehr wird von 9 bis 17 Uhr an unterschiedlichen Stationen zu erleben sein. Jede Menge interessante Dinge wurden von den Organisatoren der Wald-Erlebnis- Werkstatt Sylvaticon vorbereitet, heißt es in der Vorankündigung. Auch ein Quiz wird es geben, bei dem es Preise zu gewinnen gibt. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei, um Spenden wird jedoch gebeten. (fp)