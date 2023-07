Farbenfroher Sommersalon

In der Galerie am Domhof stellen 56 Mitglieder des Kunstvereins Zwickau im Rahmen der Sonderausstellung "Sommersalon 2023" ins- gesamt 99 Arbeiten aus. Zusätzlich sind rund 20 Arbeiten von Kindern und Jugendlichen zu sehen, die auch im Förderstudio für Malerei und Grafik des Kunstvereins entstanden sind. In der Kunstschau reicht der Bogen der künstlerischen Techniken von der Handzeichnung und grafischen Verfahren über Malerei, Fotografie und Plastik bis hin zu Installationen. Besuchen kann man den "Sommersalon 2023" in der Galerie am Domhof in Zwickau noch bis 17. September - jeweils von Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Am 2.September lädt der Kunstverein Zwickau ab 15 Uhr bei freiem Eintritt zu seinem traditionellen Sommerfest ein. Freier Eintritt ist in der Galerie am Domhof auch zum Historischen Markttreiben am 9. und 10. September von 11 bis 18 Uhr. (lth)