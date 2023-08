Faszinierend karge Küche

Der Schriftsteller Tsutomu hat sich nach dem Tod seiner Frau in eine abgeschiedene Hütte an den Ausläufern eines Bergs zurückgezogen. Der ältliche Mann sammelt Beeren, Früchte und Wurzeln, die er in einer kargen Kochnische hingebungsvoll und geduldig nach den Maximen der Zen-Philosophie zubereitet. Als ihn Magazin-Redakteurin Machiko aber zu einem "Zen-Tagebuch" überredet, scheint die Balance von Tsutomus mönchischem Leben gestört. (epd)

Das Zen-Tagebuch

Japan 2022, 111 Min., Drama

Regie: Yuji Nakae ,

Darsteller: Kenji Sawada, Takako Matsu, Fumi Dan, ohne Altersbeschränkung

Bewertung:

Foto: Verleih

