Festival in verlassenem böhmischen Dorf Königsmühle

Das ehemalige böhmische Erzgebirgsdorf Königsmühle bei Oberwiesenthal wird am Wochenende wieder zum Leben erweckt. Vom 4. bis 6. August verwandeln sich die Bergwiesen mit den Überresten des kleinen Weilers in ein Gesamtkunstwerk aus Geschichte und Geschichten, Musik, Tanz, Theater, Skulpturen und Installationen. Das Land-Art-Festival Königsmühle findet bereits seit 2012 statt. Organisator Petr Mikšíek und sein Team laden zum Kommen ein: "Freuen Sie sich auf eine traditionelle Portion Kunst, Geschichte, lokale Köstlichkeiten und viele erzgebirgsbegeisterte Menschen." Erwartet werden diesmal unter anderen die tschechische Noise-Rock-Band Nauzea Orchestra und die Leipziger Reggae-Formation Small Town Artists. Am Sonntag wird die letzte lebende Bewohnerin von Königsmühle, Rosemarie Ernst aus Oberwiesenthal, über ihre Erinnerungen an die alte Heimat berichten.

Festivalbesucher können in Zelten im Wald neben dem teilweise wieder instand gesetzten Hauptgebäude der Siedlung übernachten. (oha)

Königsmühle (böhmisches Dorf bei Oberwiesenthal) Fr-So, 250 Kronen (10,50) pro Tag oder 500 Kronen (21 Euro) fürs Wochenende.