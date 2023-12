Festlicher Abend mit der Johann-Strauß-Konzert-Gala

Sie ist ein Garant für frisches Lebensgefühl, Vitalität und Sinneslust: die "Wiener Johann-Strauß-Konzert-Gala", die am Samstag in Chemnitz zu erleben ist.

Seit 1996 zog Matthias Georg Kendlingers Exportschlager - das Original mit den K&K Philharmonikern und dem österreichischen K&K Ballett - mehr als 1,4 Millionen Liebhaber in 19 europäischen Ländern in seinen Bann - ein musikalischer Jungbrunnen, an dem selbst Könige und Kaiser ihre wahre Freude hätten!

Die Strauß-Gala trumpft neben den unverkennbaren Evergreens der Strauß-Dynastie traditionell auch mit vielerlei Raritäten auf. Zudem ist erfrischender Humor ein Markenzeichen dieser Konzertreihe. Freuen darf man sich beispielsweise auf den "Kaiserwalzer", "Wo die Zitronen blüh'n" und die "Fledermaus"-Ouvertüre, auf "Die Libelle", "Liebesbotschaft" und den "Seufzer-Galopp" bis hin zum obligatorischen "Donauwalzer" und "Radetzky-Marsch".

Chemnitz Stadthalle, Theaterstraße 3,

Sa 18 Uhr