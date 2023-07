Festung Königstein verwandelt sich in ein Märchenschloss

Einmal im Jahr verwandelt sich die Festung Königstein in ein Märchenschloss. Das nächste Mal am Sonntag, dem 23. Juli. Bei der achten Auflage von "Es war einmal ... - Ein Märchenfest" erwartet die Besucher ein Programm rund um die Erzählungen der Gebrüder Grimm, mitgestaltet von regionalen Künstlern. Schneeweißchen und Rosenrot (im Bild) sind dann persönlich anzutreffen. Im großen Märchenzelt im Festungswald können sich Kinder bei den Vorlesestunden des Fördervereins der Stadtbibliothek Pirna in die fernen Welten von Tapferem Schneiderlein bis Bremer Stadtmusikanten träumen. Die Magdalenenburg wird zum Theaterhaus. Uta Davids alias Madame Rosa aus Pulsnitz bringt hier Rumpelstilzchen, Schneewittchen und den Froschkönig mit Handpuppen auf die Bühne. Kinder können auch selbst kreativ werden und sich verkleiden. Das gesamte Programm unter www.festung-koenigstein.de.