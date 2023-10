Film "Frauen in Landschaften" in Chemnitz

Frauen in der Politik, zumal mit ostdeutscher Herkunft, sind selten. Noch immer. Gerade hat der Jahresbericht der Bundesregierung zur "Stand der deutschen Einheit" es in Klarzahlen bestätigt: Ostdeutsche sind in Entscheiderpositionen, auch und gerade in der Bundespolitik seltener als Westdeutsche. Und der Frauenanteil ist noch mal signifikant geringer. Der Dokumentarfilm "Frauen in Landschaften" präsentiert vier dieser seltenen Exemplare, persönlich und in konzentrierten Gesprächen. Er bietet einen spannenden und authentischen Einblick in das politische Engagement und die persönlichen Erfahrungen der vier ostdeutschen Politikerinnen Anke Domscheit-Berg, Yvonne Magwas, Frauke Petry (Foto) und Manuela Schwesig. Man kommt den Frauen so nahe wie selten zuvor und kann dennoch einen kritischen Abstand wahren. Vier Frauen in der Politik, in Führungspositionen. Vier Frauen mit ostdeutscher Vergangenheit. (fp)

