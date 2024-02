"Fisch fromm Frisör" mit Eure Mütter in Zwickau

Das Comedy-Trio "Eure Mütter" präsentiert ihre brandneue Show "Fisch fromm Frisör" in Zwickau. Seit über 20 Jahren touren Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann kreuz und quer durch die Republik und haben dabei so manchen Kleinkunsttempel in seinen Grundfesten erschüttert.

Mit ihrem achten Programm begeistern Eure Mütter wieder ihr Publikum durch den einzigartigen Mix aus lustigen Songs, skurrilen Sketchen und absurden Performances, für die man einfach Spezialisten wie die drei Männer in ihren schwarzen Klamotten braucht. Ihr Youtube-Kanal hat mittlerweile über 60 Millionen Views und wer die drei aus dem Internet kennt, weiß: Die sind echt lustig. (fp)

Zwickau Ballhaus "Neue Welt", Leipziger Str. 182, Sa 20 Uhr, Tickets in allen "FP"-Shops.