Flamenco-Klänge in Lichtentanne

Ein Stück Andalusien ist am 30. Oktober im Kulturzentrum St. Barbara in Lichtentanne zu erleben: die neue Show des Flamenco-Gitarristen Antonio Andrade. Diese Kunst entstand auf der Basis der andalusischen Folklore, die sich immer wieder durch all die mit Andalusien in Berührung gekommenen Kulturen bereicherte, wie die arabische, die jüdische, die christliche sowie die Kultur der andalusischen Zigeuner. Diese Mixtur und Symbiose auch mit immer neueren Einflüssen wie denen der Musik aus Südamerika oder gar des Jazz haben aus dem Flamenco einen der interessantesten Musikstile der Weltmusik und der Musikgeschichte gemacht. 2010 wurde der Flamenco von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe erklärt. (fp)

Lichtentanne bei Zwickau, Kulturzentrum St. Barbara, Hauptstraße 30, Mo 20 Uhr