Fledermäuse im Bauch: Schloss Rochsburg lädt Singles zum gegenseitigen Kennenlernen ein

"Fledermäuse im Bauch" - heißt eine Veranstaltung auf Schloss Rochsburg für Singles und solche Menschen, die es nicht bleiben wollen. Das Abenteuer beginnt am Freitag, 19 Uhr mit einer Führung zum gegenseitigen Kennenlernen. Dabei erfahren die Gäste unter anderem, wie Menschen in früheren Zeiten umeinander warben. Bei Wein, Lagerfeuer und süßen Kostproben von Choco Del Sol kann man sich noch näherkommen. Für alle, die am Ende des Abends das Schloss mit Fledermäusen im Bauch verlassen, bietet sich ein erneuter Besuch der Rochsburg mit Besichtigung des kleinen Festsaals, in dem standesamtliche Trauungen möglich sind, an. Wer zu der Veranstaltung seine große Liebe doch nicht finden sollte, der hat dennoch einen unterhaltsamen Abend in einer romantischen Kulisse verbracht, vielleicht sogar neue Freunde gewonnen und zumindest feinste Schokolade genascht. Also kann man eigentlich nur gewinnen! (fp)

Lunzenau Ortsteil Rochsburg, Schloss, Schlossstraße 1,

Fr 19 Uhr