Flüge von spektakulär über majestätisch bis zu lautlos

Die Faszination von Greifvögeln können Besucher in einer 60-minütigen Vorstellung mit spektakulären Sturzflügen der Falken, majestätischem Flug der Adler und dem lautlosen Flug der Eulen erleben. Dabei wird in der Falknerei Herrmann in Plauen Wissenswertes über die Geschichte der Falknerei und ihre Bedeutung heute vermittelt. Bei extremen Wetterlagen wie sehr starkem Sturm, Dauerregen, Gewitter oder großer Hitze, kann, mit Rücksicht auf Tiere und Besucher, keine planmäßige Flugvorführung oder Walderlebnistour stattfinden. (fp)

Plauen Falknerei Herrmann, Reißiger Gewerbering 25, So 15 Uhr